Canlı yayında açıkladı, Kuzey Irak'ta Mehmetçik neler yaşıyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Habertürk ekranında Kuzey Irak operasyonuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ağar, Kuzey Irak'ta verdiğimiz 5 şehidimizin patlayıcıyla olduğunu, teröristlerin Mehmetçikle karşı karşıya gelemediğini belirtti.

Kuzey Irak'taki operasyonlarında şimdiye kadar 51 teröristin öldürüldüğünü ve Türk askerinin çok kritik yerleri hainlerden temizlediğini ifade etti.

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü: Şu an çok zor şartlarda mücadele eden birliklerimizin eksi 35 derecede ve 100 km esen rüzgarla operasyon yaptığını sözlerine ekledi.

Eli kanlı terör örgütünün Kuzey Irak'ta büyük bir yara aldığını da söyledi.