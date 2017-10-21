Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Canlı yayında açıkladı! 'Gökçek istifa edecek'

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in istifasını vereceğini açıkladı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:25
Canlı yayında açıkladı! 'Gökçek istifa edecek'

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.

'HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR'

Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 21:25
  1. melih gökçek
  2. istifa
  3. tahir sarıkaya
  4. beyaz tv
  5. Osman Gökçek
  • muhabirmuhabir9 sa önce
    Sn.Gökçek dava adamıdır canını verir lidere saygısızlık ve itaatsizlik yapmaz.Ben bunu adım gibi biliyorum kandisini çok seviyorum,nerede olursa olsun davasına en önde hizmet edecek.Sahibimiz HZ.ALLAH buyurdu gerçek iman sahiblerinin "dağlar yerinden sarsılır onların imanı sarsılmaz" anlayana mesele budur.Sn,Gökçek'in alışkanlığıdır herzaman medya'ya malzeme üretir,Tabiki istifa edecek.Kendisine ve sevenlerine ve Liderimizesevgi ve saygılarımı sunarım.
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı