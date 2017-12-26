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Canlı yayında 10 saat boyunca hiç kıpırdamadı!

Adının Jeff Kaplan olduğu belirtilen ünlü bir bilgisayar oyununun tasarımcısı, canlı yayında hiçbir şey yapmaksızın 10 saat boyunca oturdu.

26 Aralık 2017 Salı 14:46
Canlı yayında 10 saat boyunca hiç kıpırdamadı!

Ünlü bir oyunun video tasarımcısı olan Jeff Kaplan, bir yanında kurabiye, bir yanında yanan bir şömine, karşısında ise kamera ile oturdu, oturdu, oturdu.

Canlı yayın esnasında çalan telefona cevap vermekten çekinmeyen Kaplan, "Üzgünüm ama şimdi konuşamam. Şu anda bir planımı hayata geçiriyorum. Bu plana göre 10 saat boyunca ateş önünde oturmam gerek. Şu an anlatamam." dedi.

Sayısı 40 bine ulaşan izleyiciler bu süreyi zaman kaybı olarak görmediklerini belirtti. Bazısı daha da ileri giderek; "2017 için en iyi son: 40 bin kişilik izleyici kitlesi önünde sessizlikte boşluğa bakan, bilinmeyen sorular üzerine kafa yoran Jeff Kaplan ve tüm bunlar Noel arifesinde." dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Amacı açıklanmayan Kaplan'ı izleyen başka bir izleyici ise; "Tüm ciddiyetimle söylüyorum, 3 saat boyunca Jeff Kaplan'ın koltukta oturup hiçbir şey yapmamasını izledim ve pişman değilim." yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:46
  1. Jeff Kaplan
  • tuğrultuğrul4 sa önce
    Eyyy! Ruh silkin ve kendine gel ...

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