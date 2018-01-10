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Canlı yayın istemişti...FETÖ'cüler çanı bırakıp gitti

15 Temmuz’da, çoğu yabancı 17 katılımcıyla Büyükada’da bir otelde yapılan sır toplantıda Henri Barkey’in rolü ortaya çıktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:07
Canlı yayın istemişti...FETÖ'cüler çanı bırakıp gitti

15 Temmuz’da, çoğu yabancı 17 katılımcıyla Büyükada’da bir otelde yapılan sır toplantıda Henri Barkey’in rolü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükada'daki Splendid Otel'de 15-17 Temmuz'da çoğu yabancı 17 kişinin toplantısının detayları gün yüzüne çıkıyor. İsmi gizli tutulan Splendid Otel İşletme Müdürü'nün anlatımına göre, toplantıya katılanların rezervasyonu mayıs ayında yapıldı.

İşte otel müdürünün aktardıkları:

''Grup, 15 Temmuz'da ikişerli üçerli gruplar halinde geldi. 17 kişilik gruptan bir kişi 'No Show' durumundaydı, yani otele giriş yapmamış olarak gözüküyordu.

İsminin Henri Barkey olduğunu öğrendiğim bey geldi. İnternet kullanmak canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu belirtip sessiz bir yer istedi. Resepsiyona, ofisimi talep ederse açmalarını söyledim. 17.30 sıralarında otelden ayrıldım.

Henri Barkey giderken resepsiyon bankosunun üzerine, üstünde Pensilvanya yazan zil bıraktı. Zil, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.''

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:07
  1. Henri Barkey
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