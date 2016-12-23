Cloudflare

Canlı bombalar böyle öldürüldü

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'de bulunan askerlerimize yönelik onlarca canlı bombalı saldırı düzenlenmeye çalışılıyor. Askerlerin dikkat sayesinde bu saldırılar başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Canlı bombalar böyle öldürüldü
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:52
Bu haber 1.012 kez okundu

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayıda teröristin, yanlarına zırh takıp bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldırı girişimleri önlendi. Bomba yüklü aracın peşinden ilerleyen diğer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazılarının ise üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunduğu görüldü.

Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlı bomba olarak askerlerin bulunduğu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladıkları intihar eylemleri engellendi.

Etkisiz hale getirilmelerinin ardından fotoğrafları çekilen teröristlerin birçoğunun üzerinde intihar yeleği olduğu de görüldü.

 
Etiketlercanlı bombaDEAŞFırat Kalkanı harekatı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Canlı bombalar böyle öldürüldüCanlı bombalar böyle öldürüldü

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'de bulunan askerlerimize yönelik onlarca canlı…

El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattıEl-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda yok eden…

FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı deşifre oldu!FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı deşifre oldu!

Rus istihbarat kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Rus uzmanlar suikastçı…

'Harbiden vatan haini çıktı p..’'Harbiden vatan haini çıktı p..’

Rus büyükelçi Andrey Karlov’u suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın…

TSK: DEAŞ'lı 24 terörist etkisiz hale getirildiTSK: DEAŞ'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 24 teröristin…

Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Rus istihbaratının elde ettiği bilgiye göre FETÖ'cü amirinden 2 gün…

Türkiye’de olunca terör Batı’da olunca adli vakaTürkiye’de olunca terör Batı’da olunca adli vaka

Türkiye’deki saldırılar yerli ve yabancı medya tarafından terör örgütlerinin istediği…

Asıl mücadelemiz terörün arkasındaki güçleAsıl mücadelemiz terörün arkasındaki güçle

Beştepe’deki dev açılış töreninde teröre ateş püsküren Erdoğan, “Dünyanın ve…

Kocaeli'nde silahlı çatışmaKocaeli'nde silahlı çatışma

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan…