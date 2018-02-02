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Çanlar, ABD için çalıyor

ABD’nin Bosna katliamından bu yana çöküşünün dinamitlerini döşediğini belirten Yusuf Kaplan, Amerika’nın köksüzlükten ve ruhsuzluktan yıkılacağını ifade etti.

02 Şubat 2018 Cuma 22:34
Çanlar, ABD için çalıyor

İşte o yazı:

(...) Türkiye, psiko-kültürel ve psiko-tarihsel dinamiklerini ilk defa aktive etti, hayata ve harekete geçirmeye başladı ve şu hâliyle bile, en zor şartlarda, hâlâ adaleti, hakkaniyeti elden bırakmıyor: Afrin Afrinlilerindir başlıklı bildiriler dağıtıyor Suriye’de!
Batılıları korkutan şey bu işte: Ruhun dirilişidir bu! Biz gelince, Batılı emperyalistlerin bölgeden kaçınılmaz olarak gidecekleri gerçeği!
(...) Tarihi, maddî güce dayalı uygarlıklar yapmaz. Onların yaptığı şey, yakmak, yıkmak ve yağmalamak yalnızca.
Roma uygarlığı, Firavunlar Mısır’ı, bunun en çarpıcı örnekleri.
Maddî güç, maddeyi, gücü, araçları kutsar; bir hegemonya üretebilir elbette ama sonuçta insanlığa kan kusturur maddî gücü kutsayan pagan uygarlıklar. Ama âkıbetleri hüsrandır bunların!
O yüzden Roma da, Firavunlar Mısır’ı da mezarlık şimdi.
(...) Amerika, maddî gücü kutsayan pagan bir uygarlık. (...)
Bir zamanlar “Amerikan rüyası” diye bir masal vardı: Onyıllarca anlatıldı, insanlığın beyni yıkandı.
ABD, her yere, “özgürlük getireceğiz”, diyerek giriyor ama girdiği her yeri cehenneme çeviriyor sonunda!
Irak, Suriye, Somali, Afganistan, Latin Amerika ülkeleri bunun ürpertici örnekleri.
ABD’nin hegemonya kurma stratejisi: İstikrarlı istikrarsızlık oluşturmak.
Dünya ABD’den kurtulmadıkça günyüzü göremeyecek!
Amerika’nın, dünyaya -tıpkı Osmanlı gibi- adalet, sulh ve selamet armağan edememesinin nedenleri burada gizli.
Ruhsuz çünkü. Ruhsuz ve Köksüz!
Birinci sınıf düşüncesi, kültürü, sanatı yok Amerika’nın... Tarihi, hafızası, derinliğin müzikalitesi de yok.
Ayartıcı, tüketici, tüketeni de tüketen sığ popüler kültürü var sadece...
Köksüzlükten ve ruhsuzluktan devrilecek Amerika...
(...) “Amerika, aşırı şişmiş bir balon gibi... 1 iğne patlatmaya yetecek!” demişti cins adam Jean Baudrillard.
ABD, Bosna katliamından bu yana, çöküşünün dinamitlerini döşüyor...
İşgal, katliam, kan ve gözyaşı, “Amerikan rüyası”nı, kâbusa dönüştürdü! (...)

Akit Arşiv Sayfasından

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 22:34
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