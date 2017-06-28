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Cankurtaranlar bayramda 56 vatandaşı kurtardı

Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bayram tatili boyunca Kocaeli sahillerinde 56 vatandaşı kurtardı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:22
Cankurtaranlar bayramda 56 vatandaşı kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde çalışan KOSKEM, Ramazan Bayramı’nda Kocaeli sahillerinde çok sayıda vatandaşı boğulmaktan kurtardı. KOSKEM özellikle Ramazan Bayramı tatili ile yoğunluk yaşayan 8 sahil bölgesinde yoğun mesai yaptı. Sahillerde kuş uçurtmayan cankurtaranlar 56 kişiyi hayata döndürdü.

17 ile 27 Haziran tarihleri arasında KOSKEM, sadece Kumcağız sahilinde 20 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtardı. Yoğun bölgelerden biri olan Cebeci sahilinde 33, Bayramoğlu bölgesinde de 3 olmak üzere toplam 56 vatandaş kurtarıldı. 42 Vatandaşa ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:22
  1. Kocaeli
  2. Ramazan Bayramı
  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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