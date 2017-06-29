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Cankurtaran ekipleri 30 boğulma olayına müdahale etti

Akçakoca BelediyesiAkçakocalıların ve gelen misafirlerintemiz ve güvenli ortamlarda denize girmesi için hizmet veriyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:32
Cankurtaran ekipleri 30 boğulma olayına müdahale etti

Akçakoca Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında bulunan plajlardagüvenlik ve cankurtaran personeliyle hizmet veriliyor. Hizmet verilen plajlarda denize girilebilecek bölgeleri bariyer ile çevriliyor, güvenlik için plaj kurallarına ve tehlikelere ait bilgilendirme tabelaları ile vatandaşlar bilgilendiriliyor. Cankurtaran ekipleri jet-ski ile devriye gezerek tehlike arz edecek durumlara devamlı hazır halde bulunuyor.

Plajlarda 14 personel ve 5 adet jet - ski ile hizmet yürüten Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran 2017 - 28 Haziran 2017 tarihleri arasında 30 boğulma olayına müdahale etmiştir. Bunlardan 27’si Karaburun plajında, 1’i Sevil Boru karşısında, diğer 2’si ise Çuhallı plajında meydana gelmiştir. 18 yaşındaki bir genç ayağınakramp girmesi sonucu hareketsiz kalıp boğulma tehlikesi geçirmiş, cankurtaran jet- ski aracı ile sudan alınıp 112’ye teslim edilmiştir ve gerçekleşen müdahale sonucu hayati tehlikeyi atlatmıştır.

Birçok noktada ekipmanlarıyla yaz sezonu boyuncagörev yerlerinde olacak olaneğitimli ve donanımlı cankurtaranlar, muhtemel bir boğulma vakasına müdahale etmek için görev yerlerinde hazır bekleyeceklerdir.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:32
  1. Akçakoca
  2. Akça
  3. Cankurtaran
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