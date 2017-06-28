Çankırı’da traktör kazası: 15 yaralı
Çankırı’da meydana gelen traktör kazasında 15 kişi yaralandı.28 Haziran 2017 Çarşamba 12:26
Çankırı Korgun ilçesine bağlı Çukurören köyünde bulunan bir yaylada H.Y. kontrolündeki traktör yoldan çıkarak kaza yaptı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan traktörün karşısından gelen araca çarpmasıyla birlikte traktöre bağlı römork devrildi. Araçta bulunan 15 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine intikal eden ambulanslar yaralıları alarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürüyor.