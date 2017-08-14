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Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 6 kişi yaralı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:09
Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 6 kişi yaralı

İstanbul'dan Sinop'a giden Cemalettin Şen (38) yönetimindeki 67 UE 571 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Çardaklı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Emine (34), çocukları Ahmet (12), Mahmut (10), Mustafa (7) ve Hatice Şen (3), 112 Acil Servis ekiplerince Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:09
  1. çankırı
  2. kaza
  3. atkaracalar
  4. trafik kazası
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