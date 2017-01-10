Çankırı merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı

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Diriliş Ertuğrul 72. Bölümü 2. Fragman

Diriliş Ertuğrul 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı; 11 Ocak 2017 Çarşamba akşamı TRT 1'de...Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmektedir. Peki, Ertuğrul Bey’in tutumu ne olacaktır?Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bu kişiler sinsi planlarla Ertuğrul Bey’in kurduğu bu yapıyı yıkmak için neler yapacaktır? Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumlarda nasıl bir strateji uygulayacaktır?Ertuğrul’un evlilik teklifini reddetmesiyle onuru kırılan Aslıhan’ın aşkı bir anda kine dönüşecektir. Onun bu halini fark eden Çolpan bu fırsattan nasıl istifade edecektir? İki oba kadınlarının çalıştığı kilimhanede işler nasıl devam edecektir?