Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi

Çankayalı muhtarlar, yapılacak gezide Kırşehir’deki Japon Bahçesi’ni ve Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret edecek.

Çankaya Belediyesinin muhtarlara yönelik çalışmaları kültür gezileriyle devam ediyor. Daha önce Eskişehir ve Antalya’ya düzenlenen kültür ve bilgilendirme gezilerinin ardından Çankayalı muhtarlar bu kez de Kırşehir Kaman’daki Japon Bahçesi ve Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret edecek. Toplam 90 muhtarın katılacağı gezide, Kırşehir ve Nevşehir’deki muhtarlarla da bir araya gelinecek.

Çankayalı muhtarların, belediye hizmetlerinin halka duyurulması ve halkın isteklerinin belediyeye iletilmesi noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Muhtarlar, yerel ve doğrudan demokrasinin ilk basamağı. Bu nedenle, hem verdikleri hizmet hem de belediye ve halk arasında köprü olmaları nedeniyle muhtarlarımız bizim için çok önemli. Bizim Çankayalıyla olan iletişimimizde önemli bir rol oynuyorlar” dedi.

Belediye ile muhtarlar arasındaki ilişkiyi ve koordinasyonu güçlendirmek için Türkiye’nin ilk Muhtarlık Müdürlüklerinden birini kurduklarını hatırlatan Taşdelen, “Muhtarlık Müdürlüğünü kurduğumuz 2015’den bu yana ilçemizdeki 124 muhtarlığın daha iyi fiziksel şartlarda hizmet verebilmesi için muhtarlık binalarını ve ekipmanlarını yeniledik. Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geldik ve görüşlerini, önerilerini dinledik; mahalle sakinlerine aktarmaları için projelerimizi paylaştık. Bu kültür gezilerini de muhtarların birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve kendi aralarındaki koordinasyonu güçlendirmeleri için düzenleniyoruz. Çünkü Çankaya çok büyük bir ilçe. Bir muhtarımız Yakup Abdal’da bir diğeri Türkkonut Mahallesi’nde. Her zaman bir araya gelmeleri mümkün olmuyor. Bu gezilerin bir amacı da bu birlikteliği sağlamak” diye konuştu.