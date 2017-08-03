Çankaya’da kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarının ilk etabını oluşturan kurban satış çadırlarının yerlerini kurayla belirledi. Mühye’de kurulan kurban satış alanı için başvuru yapanların yerlerinin noter huzurunda çekilen kurayla belirlendiği çekiliş, Mali Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kura sonucunda 82’si büyükbaş 23’ü küçükbaş olmak üzere 105 kurban satış çadırının yeri belli oldu.

Çankaya Belediyesi’nin kurban satış alanlarını kurayla belirlediği çekilişe kardeşi Kemal Canikli adına katılan Gülbahar Canikli de kurban satış çadır numarasını kendi elleriyle çekti. Çankaya Belediyesi her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin Fen İşleri, Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek.