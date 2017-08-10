Çankaya’da güvenlik toplantısı yapıldı
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde güvenlik toplantısı yapıldı.10 Ağustos 2017 Perşembe 02:55
ANKARA - Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1,5 saat sürdü. Toplantıda iç güvenlik konularının yanısıra, bölgesel güvenlik meselelerin ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katıldı.