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Çankaya yaz spor okulları, bin 200 çocuğa spor eğitimi verdi

Çankaya Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve disiplinine sahip bireyler olarak yetişmesi için her yıl düzenlediği yaz spor okulunun 2017 yılı kapanışını şenlikle gerçekleştirdi.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:37
Çankaya yaz spor okulları, bin 200 çocuğa spor eğitimi verdi

7-14 yaş arası çocukların katıldığı yaz spor okulunda, bu yıl bin 200 çocuk futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, aikido ve satranç branşlarında eğitim gördü. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen kapanış etkinliğinde, yaz spor okullarını başarıyla tamamlayan çocukların sertifika mutluluğuna Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu.

Taşdelen, en çok çocukların belediyesi olduklarını belirterek, “Biz en çok çocukların belediyesiyiz. 7’sinden 70’ine Çankayalı neredeyse biz de oradayız. Çünkü biz halkın belediyesiyiz” ifadesini kullandı. Taşdelen, minik sporcularla seneye de yaz spor okulunda buluşmak üzere sözleşti. Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan Taşdelen sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.

Sertifika töreninde kısa bir konuşma yapan Taşdelen şunları kaydetti:

“Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. Ekim ayının sonuna kadar 23 yeni yapımızın açılışını yapacağız. Biz en değerli arsalarımızı halkımızın hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu yaptıklarımızla en iyi ilçe olmayı da hak ediyoruz.”

6 hafta boyunca profesyonel eğitmenlerden futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, aikido ve satranç eğitimi alan çocukların aileleri de, çocuklarını güven için de yaz spor okuluna gönderdiklerini vurgulayarak, “6 hafta boyunca gözümüz arkada kalmadan çocuklarımızı emanet ettik. Keyifli ve kaliteli vakit geçirdiler. Çankaya Belediyesine her şey için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:37
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  2. Çankaya
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  4. Taşdelen
  5. Ahlat
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