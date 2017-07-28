Çankaya Belediyesi, Terim'in ismini parktan sildi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mekan basma skandalının ardından görevine son verilen Fatih Terim Parkı'nın isminin Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini açıkladı.28 Temmuz 2017 Cuma 11:44
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin talepleri üzerinde Bahçelievler'de bulunan Fatih Terim Parkı'nın isminin değiştirileceğimi ifade etti.
"TAÇSIZ KRAL'A SAYGIYLA"
Taşdelen mesajında, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla" ifadelerini kullandı.