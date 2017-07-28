Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çankaya Belediyesi, Terim'in ismini parktan sildi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mekan basma skandalının ardından görevine son verilen Fatih Terim Parkı'nın isminin Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini açıkladı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:44
Çankaya Belediyesi, Terim'in ismini parktan sildi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin talepleri üzerinde Bahçelievler'de bulunan Fatih Terim Parkı'nın isminin değiştirileceğimi ifade etti.

"TAÇSIZ KRAL'A SAYGIYLA"

Taşdelen mesajında, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:44
  1. fatih terim
  2. çankaya belediyesi
  3. isim
  4. metinoktay
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Allah'ın evi esaret altındayken, Selahaddin...
    1. Allah'ın evi esaret altındayken,..
    2. 1’i İngiliz, 2 Bulgar… Didim’de..
    3. PÖH'lerin silahlı kutlamalarında..
    4. 28 Şubat mazlumları seslerini..
    5. FETÖ'nün sivil imamının..
    6. Juncker telefonu çalınca panikledi!..
    7. Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!
    8. 'Geçen geldin kimse yoktu, bu..
    9. ABD'ye şok haber! Rusya dediğini yaptı
    10. Bismil Belediyesi'nden 'toprak..
    11. İslam Kerimov'un kızı gözaltına alındı!
    12. İBB’den "afet" duyurusu!
    13. Arı sokmalarında ne yapmalıyız?
    14. Rusya'nın bahanesi bitmiyor! 90 ton..
    15. Mersin'de FETÖ operasyonu: 29 kişi..
    16. Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
    17. Vatandaş işsiz kalmasın diye yerlere..
    18. İstanbul'da polisten sıcak takip! Bu..
    19. FETÖ'cü gizli tanıktan şok eden Öcalan..
    20. Cin mısırı ithalatında gözetim..
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...