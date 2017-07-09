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Caninin eşi konuştu! Daha önce de...

Sakarya'da Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren canilerden Birol K.’nın eşi R.K. "Çocuğum onu öldü bilecek, ilk işim onu boşamak olacak" dedi.Birol. K'nın daha önce de cinsel saldırı nedeniyle cezaevinde yattığı da ortaya çıktı.

09 Temmuz 2017 Pazar 08:26
Caninin eşi konuştu! Daha önce de...

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dokuz aylık hamile Suriyeli Emani Al-Rahmun’u 10 aylık bebeğini katleden caniler tutuklanıp cezaevine gönderildi. İki zanlı ile ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Katillerden Birol K.’nın eşi R.K. konuştu.  Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk’ün haberine göre 1 çocuk annesi genç kadın, olay sabahı Suriyeli kocanın bağrışlarıyla uyandığını belirterek şunları söyledi: “Eşi hamileydi, o bayılmış olabilir diye kapıya açıp dışarıya çıktım. Karşı daireydi. Karısının kayıp olduğunu söyledi. Hemen eşimi aradım. İşe gelmediğini söylediler. Onların arasındaki kavgadan da haberim yok. Karısını arayan Halid evden ayrıldıktan sonra eşim Birol geldi. Ona ‘Halid’in eşi kayıp, haberin var mı?’ diye sordum. Yemin edip haberi olmadığını söyledi.”

Eşinin olaydan sonra kaçmadığını hatırlatan R.K., şöyle devam etti: “Ben böyle bir caninin ortadan kaçıp kaybolmasını beklerdim. Evdeyken telefon geldi. Polis arıyordu. Komşu olduğumuz için beni ve eşimi ifadeye çağırdılar. Ayrı yerlerde ifade verdik. Olay ortaya çıktıktan sonra şok geçirdim. Böyle bir caniden ilk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak. Zaten başka bir cinsel saldırı olayından cezaevinde yattığını bilsem evlenmezdim. Artık çocuğumla kendi başıma ayakta durmaya çalışacağım. En büyük isteğim, o caninin soyisminden kurtulmak.”

Öldürülen kadının 1.5 ay önce karşı dairelerine taşındığını söyleyen genç kadın, “Komşu olduğumuz için görüşürdük onunla. Hamileydi. Bayram sonrası işlerimiz yoğun olduğundan bir daha görüşmedik. Halid eşini çok fazla dışarı çıkarmazdı” diye konuştu.

BENİM BÖYLE BİR EVLADIM YOK

Birol K.’nın babası İ.K. ise “Olay günü sabahı köydeki eve geldi. Ben uyuyordum. Yatakta başımı açtı. ‘Baba geçmiş olsun. Hastanede yatıyordun, gelemedim’ dedi. Başka bir şey de bilmiyorum. Başka bir şey söylemedi. Benim artık böyle bir evladım yok” ifadesini kullandı.

VERİN BANA KENDİ ELLERİMLE ÖLDÜREYİM

Sakarya ’daki vahşetin faillerinden Cemal B.’nin ailesi Karaağaç Köyü’nde yaşıyor. Köyün muhtarı Mehmet Elmacı, Cemal B.’nin babası D.B.’nin “Onu bana verin, kendi ellerimle öldüreyim” dediğini söyledi. 
 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 08:26
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  • ZulfetZulfet1 sa önce
    Bu haramzedeleri koruyan o çelik yeleği giydiren polise o iti tecavüze rağmen salan yargıya yazıklar olsun haram zıkkım olsun vergilerimizle beslerseniz o imansizlari .polis koruması ne ya tecavüzcüye bırakacaktıniz tecavüzün ne olduğunu anlayıp başların ezilmesinin ne olduğunu öğrensinler. Ordan konuşan baba da öyle evinde rahat konuşuyor ben inanmıyorum boylelwrune kısas gelsin tecavüzü tattirip başlarını ezin o baba o zaman anlayacaktı ...
  • Samet baskınSamet baskın1 sa önce
    Reis 15 senedir arkandayız idamın çıkması işin daha kaç canın çıkması lazım kıyamet günün hazreti Muhammet Mustafa sav önünde davacıyım allahım Ensar olamadık
  • Yorumcu Yorumcu 2 sa önce
    Çok güzel demişsin kardeşim bu caniler bu sistemin armağanı bize !!
  • SedaSeda3 sa önce
    Bu cani hangi toplumda yetişti yoksa marştan mı geldi.Oturup halimize ağlayalım
  • JurnalJurnal3 sa önce
    BU SİSTEM BÖYLE CANAVARLAR ÜRETİYOR,ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN...
  • AdilAdil4 sa önce
    Cinsel taciz sucu olan bu adami disariya salan hakimi de savunan vukati da Allah bildigi gibi yapsin. Madem idam etmiyorsunuz bari disari cikarmayin parasini oderiz ne yapalim yeter ki baska masumlarin canini yakmasinlar. Yer yoksa da yeni cezaevi yapin lutfen.
  • AsafAsaf5 sa önce
    Bu iki namussuza içeridedefalarca tecavüz etsinler ondan sonrada gebertsinler. Duydunuz cezaevi müdür ve gardiyanları. Eğer bunu yaptırmaz iseniz Millet in vebali omuzlarınızdadır
  • Kazım hürKazım hür5 sa önce
    Bu gibi caniler için Bi tampon yeter ya mikrop mikroptur temizle. Ya
  • ismailismail5 sa önce
    bu insandevletinkendisini nasıl koruyacağınıkılına birzarar gelmeyeceğinibildiğindenbuşerefsizliğiyapıyorbuvebunungibiler ..ne kadardeğerveriyordevletimizbuşerefsizlerepolisçelik yeleği bilegiydirmişler ... devlet olarakcezasınıveremiyorsanbırakınmilletversincezasınıyavvv...
  • TuranbeyTuranbey5 sa önce
    İdam istiyoruz vatan hainlerine darbecilere terroristlere provakatör ve tecavüzcülere katillere idam istiyoruz acımak yok acırsanız acınacak duruma düşersinizya devlet başa ya kuzgun leşe nokta...
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