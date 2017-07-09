Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Canin eşi konuştu! Daha önce de...

Sakarya'da Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren canilerden Birol K.’nın eşi R.K. "Çocuğum onu öldü bilecek, ilk işim onu boşamak olacak" dedi.Birol. K'nın daha önce de cinsel saldırı nedeniyle cezaevinde yattığı da ortaya çıktı.

09 Temmuz 2017 Pazar 08:26
Canin eşi konuştu! Daha önce de...

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dokuz aylık hamile Suriyeli Emani Al-Rahmun’u 10 aylık bebeğini katleden caniler tutuklanıp cezaevine gönderildi. İki zanlı ile ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Katillerden Birol K.’nın eşi R.K. konuştu.  Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk’ün haberine göre 1 çocuk annesi genç kadın, olay sabahı Suriyeli kocanın bağrışlarıyla uyandığını belirterek şunları söyledi: “Eşi hamileydi, o bayılmış olabilir diye kapıya açıp dışarıya çıktım. Karşı daireydi. Karısının kayıp olduğunu söyledi. Hemen eşimi aradım. İşe gelmediğini söylediler. Onların arasındaki kavgadan da haberim yok. Karısını arayan Halid evden ayrıldıktan sonra eşim Birol geldi. Ona ‘Halid’in eşi kayıp, haberin var mı?’ diye sordum. Yemin edip haberi olmadığını söyledi.”

Eşinin olaydan sonra kaçmadığını hatırlatan R.K., şöyle devam etti: “Ben böyle bir caninin ortadan kaçıp kaybolmasını beklerdim. Evdeyken telefon geldi. Polis arıyordu. Komşu olduğumuz için beni ve eşimi ifadeye çağırdılar. Ayrı yerlerde ifade verdik. Olay ortaya çıktıktan sonra şok geçirdim. Böyle bir caniden ilk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak. Zaten başka bir cinsel saldırı olayından cezaevinde yattığını bilsem evlenmezdim. Artık çocuğumla kendi başıma ayakta durmaya çalışacağım. En büyük isteğim, o caninin soyisminden kurtulmak.”

Öldürülen kadının 1.5 ay önce karşı dairelerine taşındığını söyleyen genç kadın, “Komşu olduğumuz için görüşürdük onunla. Hamileydi. Bayram sonrası işlerimiz yoğun olduğundan bir daha görüşmedik. Halid eşini çok fazla dışarı çıkarmazdı” diye konuştu.

BENİM BÖYLE BİR EVLADIM YOK

Birol K.’nın babası İ.K. ise “Olay günü sabahı köydeki eve geldi. Ben uyuyordum. Yatakta başımı açtı. ‘Baba geçmiş olsun. Hastanede yatıyordun, gelemedim’ dedi. Başka bir şey de bilmiyorum. Başka bir şey söylemedi. Benim artık böyle bir evladım yok” ifadesini kullandı.

VERİN BANA KENDİ ELLERİMLE ÖLDÜREYİM

Sakarya ’daki vahşetin faillerinden Cemal B.’nin ailesi Karaağaç Köyü’nde yaşıyor. Köyün muhtarı Mehmet Elmacı, Cemal B.’nin babası D.B.’nin “Onu bana verin, kendi ellerimle öldüreyim” dediğini söyledi. 
 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 08:26
  1. Son dakika
  2. son dakika Sakarya
  3. katil
  4. cinayet
  5. gazete
  6. Sakarya
  7. Habertürk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    1. Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel..
    2. Sahte öğretmene fatura kesildi!..
    3. Canin eşi konuştu! Daha önce de...
    4. Rus Başpapaz: İslam, 30 yıl içinde..
    5. Şehidin hayali gerçek oldu
    6. "HDP, Kürtlerin değil dinsizlerin..
    7. Hem Musa’ya hem de Firavun’a oynuyor!
    8. Erdoğan’dan terör destekçilerine:..
    9. AB ile ilgili tespiti Erbakan Hoca 20..
    10. Van'da korkutan deprem!
    11. Mardin'de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı
    12. Beşiktaş'ta Adriano'nun yerine Emre
    13. Demba Ba Beşiktaş'a sürpiz forvet ismi..
    14. Askeri araca saldırı: 2 şehit
    15. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları..
    16. Galatasaray yeni orta sahasını..
    17. 'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    18. Hollandalı futbolcunun kalbi durdu
    19. CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV..
    20. "Sağlık hizmetlerinde süper lige..
    Katar'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif
    Katar'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Putin'den Erdoğan'a büyük övgü! Sayenizde...
    Putin'den Erdoğan'a büyük övgü! Sayenizde...
    Almanya'dan dünyaya seslendi: Gerekli cevabı...
    Almanya'dan dünyaya seslendi: Gerekli cevabı...