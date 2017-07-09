Canin eşi konuştu! Daha önce de...

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dokuz aylık hamile Suriyeli Emani Al-Rahmun’u 10 aylık bebeğini katleden caniler tutuklanıp cezaevine gönderildi. İki zanlı ile ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Katillerden Birol K.’nın eşi R.K. konuştu. Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk’ün haberine göre 1 çocuk annesi genç kadın, olay sabahı Suriyeli kocanın bağrışlarıyla uyandığını belirterek şunları söyledi: “Eşi hamileydi, o bayılmış olabilir diye kapıya açıp dışarıya çıktım. Karşı daireydi. Karısının kayıp olduğunu söyledi. Hemen eşimi aradım. İşe gelmediğini söylediler. Onların arasındaki kavgadan da haberim yok. Karısını arayan Halid evden ayrıldıktan sonra eşim Birol geldi. Ona ‘Halid’in eşi kayıp, haberin var mı?’ diye sordum. Yemin edip haberi olmadığını söyledi.”

Eşinin olaydan sonra kaçmadığını hatırlatan R.K., şöyle devam etti: “Ben böyle bir caninin ortadan kaçıp kaybolmasını beklerdim. Evdeyken telefon geldi. Polis arıyordu. Komşu olduğumuz için beni ve eşimi ifadeye çağırdılar. Ayrı yerlerde ifade verdik. Olay ortaya çıktıktan sonra şok geçirdim. Böyle bir caniden ilk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak. Zaten başka bir cinsel saldırı olayından cezaevinde yattığını bilsem evlenmezdim. Artık çocuğumla kendi başıma ayakta durmaya çalışacağım. En büyük isteğim, o caninin soyisminden kurtulmak.”

Öldürülen kadının 1.5 ay önce karşı dairelerine taşındığını söyleyen genç kadın, “Komşu olduğumuz için görüşürdük onunla. Hamileydi. Bayram sonrası işlerimiz yoğun olduğundan bir daha görüşmedik. Halid eşini çok fazla dışarı çıkarmazdı” diye konuştu.

BENİM BÖYLE BİR EVLADIM YOK

Birol K.’nın babası İ.K. ise “Olay günü sabahı köydeki eve geldi. Ben uyuyordum. Yatakta başımı açtı. ‘Baba geçmiş olsun. Hastanede yatıyordun, gelemedim’ dedi. Başka bir şey de bilmiyorum. Başka bir şey söylemedi. Benim artık böyle bir evladım yok” ifadesini kullandı.

VERİN BANA KENDİ ELLERİMLE ÖLDÜREYİM

Sakarya ’daki vahşetin faillerinden Cemal B.’nin ailesi Karaağaç Köyü’nde yaşıyor. Köyün muhtarı Mehmet Elmacı, Cemal B.’nin babası D.B.’nin “Onu bana verin, kendi ellerimle öldüreyim” dediğini söyledi.

