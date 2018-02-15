Canikli'nin açıklamalarından sonra ABD'den flaş açıklama!

ABD Savunma Bakanı Mattis, mevkidaşı Canikli'yle görüşmesine ilişkin, "Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yle yaptığı görüşmeye ilişkin Brüksel'de soruları cevapladı. Mattis, "DAEŞ'i yenilgiye uğratmak için Roma'da Türk mevkidaşımla derin bir görüşme yaptık" dedi.

Türkiye ile iletişim kanallarının şeffaf ve açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, "Meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.