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Canikli'den 'mühimmat' açıklaması: Stoğumuz...

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Mühimmat stoklarımız terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Ocak 2018 Pazar 21:57
Canikli'den 'mühimmat' açıklaması: Stoğumuz...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da, terörün sadece Afrin’den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin harekatında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan mühimmatların tamamının yerli ve milli olduğunu, mühimmat stoklarının ise terörün tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Canikli, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kaç tane örnek verelim. 155 mm Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı. Yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. Fırtına obüsünün kendisi de MKE ve Askeri Fabrikalarda üretiliyor. Bir örnek daha. Terör örgütünün hedeflerini Fırtına Obüsü ile birlikte yerle bir eden 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) mühimmatı. 122 mm ÇNRA’nın kullandığı uzun namlulu tahrip mühimmatı yerli ve milli olarak Roketsan, kısa menzilli mühimmatı MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA’nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı Roketsan tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor. Bir örnek de F-16’lardan atılan bombalardan örnek vereyim. Hani Cumhurbaşkanımızın, Başkomutan olarak, ’F-16’larla teröristlerin tepelerine bomba olur ineriz’ şeklinde tanımladığı bombalardan biri. F-16’lardan atılan akıllı ve güdümlü HGK bombaları. Yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bombaları MKE, güdüm kitlerini Aselsan yapıyor. Bunlar sadece bir kaç örnek. Daha fazlasını paylaşmayalım. Türk Savunma Sanayisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından bunlar yeterli. 15 yıl önce Türkiye bu silah sistemleri ve mühimmatlarının tamamına yakınını yurt dışından almak zorunda kalıyordu. Bugün kendimiz üretiyoruz. 15 yıl önce sadece yüzde 18 civarında olan yerlilik oranı bugün yüzde 70’e yaklaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın anlatmaya çalıştığı, ancak birilerinin anlamakta zorlandığı millilik bu işte. Bu bilgilerden birileri çok rahatsız olacak ve üzülecekler. Onları rahatsız etmeye ve üzmeye devam edeceğiz.”

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 21:57
  1. Afrin
  2. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  3. Afrin harekatı
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