Canikli: Güçlü büyüme 2017'ye damga vuracak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuşuyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
2017 Türkiye'nin Türkiye ekonomisini yılı olacak, güçlü büyüme Türkiye ekonomisine damga vuracak.
Ülkemizin geleceğini inanan, yatırım yapan, istihdam sağlayan bütün yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, 2017 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuşuyor.