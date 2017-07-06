Canikli: Faiz yarışına fren geliyor

Yeni Şafak’ın geçen hafta yayınlarıyla dikkat çektiği bankaların mevduat yarışına hükümet el attı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, mevduatı kapmak için faiz oranlarının yükseltilmesi sonucunu doğuracak bir politikaya kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Canikli, “Bu enflasyon için de geçerli. Burada sadece bankalar değil, kim yetkiliyse herkesin üstüne düşeni yapması gerekir. Bu noktada bankaların da önemli rolleri var. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor; Bankalar mevduat kapma yarışına giriyorlar, faizi yükseltiyorlar. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bunu yaptığımız zaman mevduat ve kaynak miktarı artmayacak sadece yer değiştirecek. Bankaların faiz yarışına girmelerini mutlaka engellememiz gerekiyor” dedi.

Enflasyon düşüyor

Enflasyondaki düşüşün yüksek büyüme rakamlarının yakalandığı bir dönemde gerçekleşmesinin önemine işaret eden Canikli, “Türkiye gibi ülkelerde belli bir rakamın üstünde büyüme oranı yakaladığınızda bu durum enflasyonun artmasını da beraberinde getirebiliyor” diye konuştu. İşsizlik oranına da değinen Canikli, 2016 yılında net istihdam sayısının 137 bin olduğunu, bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldığını aktardı.

Hiçbir kaygımız yok

Şu an için ekonomiye dair hiçbir kaygıları bulunmadığını aktaran Canikli, reformlara da devam edeceklerini aktardı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 180 günlük bir programları olduğuna da vurgu yapan Canikli, onun çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bankalar amaç değil araçtır

Ekonomik aktörlerin güçlü büyümeye katkı sağlamalarının önemine de işaret edildi. Canikli, "Bankalar amaç değil, büyümeyi ve üretimi artırmak için araçtır. Hiç kimsenin bunu unutmaması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB: Gündemde faize sınır yoktu

Merkez Bankası yetkilileri bazı bankaların Hazine'den sorumlu genel müdür yardımcıları ile dün Ankara'da görüştü. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşmede mevduat faizine sınır konusunun kesinlikle gündeme gelmediği belirtildi.

Yabancı ilgisi sürüyor

Canikli, Türkiye Varlık Fonu’nun finans alanındaki en önemli projelerden biri olduğunu, yurt dışından Fona talebin fazla olduğunu söyledi. Canikli, olabildiğince düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman tekliflerini değerlendirmek amacıyla görüşmelere devam ettiklerini kaydetti.