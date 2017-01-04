Cani için çember daralıyor

Türkiye’nin her yerinde aranan caninin yakalanması an meselesi. Bu arada, teröristin görüntülerinin medyada yer almasının ardından polise ihbar yağdığı belirtildi. Diğer yandan, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, 8 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan 16 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.