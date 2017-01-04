Cani için çember daralıyor

İstanbul Ortaköy’de 39 kişiyi katlettikten sonra kaçan gözü dönmüş alçak katilin yeni görüntüleri ortaya çıkıyor.

Cani için çember daralıyor
Eklenme: 04 Ocak 2017, 06:40
Bu haber 653 kez okundu

Türkiye’nin her yerinde aranan caninin yakalanması an meselesi. Bu arada, teröristin görüntülerinin medyada yer almasının ardından polise ihbar yağdığı belirtildi. Diğer yandan, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, 8 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan 16 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

 

 
EtiketlerCani için çember daralıyorTerörOrtaköy saldırı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.