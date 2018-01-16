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Cani baba susmayan bebeğini duvara vurup öldürdü

Antalya Manavgat'ta 5,5 aylık Hadi bebeğin babası, susmuyor diye çocuğu sinirle duvara vurarak öldürdüğünü söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 16:17
Cani baba susmayan bebeğini duvara vurup öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren A.A. ile N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.'yı önceki gün akşam Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Hadi A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.A. ise bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

SUSMAYINCA DUVARA VURDU

Savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu söyleyen A.A., bebeğin ağlamaya başladığını, susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtileri görmeye başladığını söyleyen A.A., N.Ç.'yi çağırdığını ve bebeği hastaneye götürdüklerini kaydetti.

A.A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:17
  1. hadi bebek
  • sapık topluluksapık topluluk40 dk önce
    ...... çileden çıkarıyorlar ver sen bu p..ç bana bak duvara vurmak nasıl oluyor bi görsün sabiyi
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