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Caner'den tepki çeken davranış

Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ettiği şok küfürler kameralara yansıdı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:29
Caner'den tepki çeken davranış

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Tosic ve Kerim'in golleriyle kazananın çıkmadığı mücadelede Caner Erkin'in ettiği küfürler şok etti.

Erkin maçın 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a kızdı ve ardından ağır küfürler etti.

Caner'in küfürleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 22:29
  1. caner erkin
  2. mete kalkavan
  3. beşiktaş
  4. başakşehir
  5. bjk
  • muhammedmuhammed2 sa önce
    ... yaptığının cezası verilsin
  • fatihfatih12 sa önce
    Başakşehir şiir gibi top oynadı,şiir gibi de bir gol attı,bjk li futbolcular da izleyip zevk aldı,o yüzden bu küfürleri soyunma odasında birbirlerine etsinler...
  • ....13 sa önce
    Fedocü hayın Caner umarım yaptıklarının cezasını ceker
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