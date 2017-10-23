Caner'den tepki çeken davranış

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Tosic ve Kerim'in golleriyle kazananın çıkmadığı mücadelede Caner Erkin'in ettiği küfürler şok etti.

Erkin maçın 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a kızdı ve ardından ağır küfürler etti.

Caner'in küfürleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.