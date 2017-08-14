Caner’den Akdemir’e ziyaret

2017-2018 Futbol Sezonunda Spor Toto 2.lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor’un Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve yeni yönetimi destek turlarına devam ediyor. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner , Başkan Yardımcısı Musa Bahadır, Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Hukuk İşleri Sorumlusu Avukat Laçin Köktürk ve yönetim kurulu üyesi Hakan Gülay Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’e destek ziyaretinde bulundu. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’e takımın içinde bulunduğu sıkıntıları aktararak, sabit gelir bulma noktasında destek istedi. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Kömürspor’un hakkettiği yerin burası olmadığını söyleyerek, “Burada hala hakkettiğimiz yerde miyiz? Tabi ki de değiliz. Geçmiş tarihe baktığımız zaman Zonguldak Kömürspor birinci ligde çok iyi yere gelmiş bir takım. Onu yaşamak onu yakalamak istiyor. O yüzden bizlerde yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Kömürspor için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, “Ben ilk önce değerli Başkanımız Süleyman Caner’e ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten Zonguldak Kömürspor Zonguldak için önemli bir kurumlardan bir tanesi. Geçmiş tarihe baktığımızda çok önemli bir yerde yer almış Türkiye’ye örnek olmuş bir spor camiası. Bildiğim kadarıyla da nüfus oranına göre de lisanslı sporcu sayısı olan illerimizden bir tanesi. Bu da ne demektir?Spora karşı olan ilgi nedenli güzel olduğu nedenli farklı olduğu ortadadır. Ben özellikle başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. Bu kadar olanaksızlıklar içerisinde güç sarf ederek, Zonguldak’ımızı amatör ligden bir üst seviyelere taşıyarak bu noktaya getirdiler. Burada hala hakkettiğimiz yerde miyiz? Tabi ki de değiliz. Geçmiş tarihe baktığımız zaman Zonguldak Kömürspor birinci ligde çok iyi yere gelmiş. Onu yaşamak onu yakalamak istiyor takım. Halkımızda gerçekten sporu seven insanlarımız. O noktaya taşımak için bizler yerel yönetimler olarak üzerimize ne düşüyorsa ne kadar katkı verebilirsek vermeye hazırız” dedi.