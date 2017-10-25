Caner Erkin hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında, takımının Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcısı Asım Ekren, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Erkin hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde savcılığın, Caner Erkin’in ifadesine başvurması bekleniyor.

Caner Erkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür dilemişti.