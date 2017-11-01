Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in Monaco maçı kadrosuna alınmaması deprem etkisi oluştururken olayın perde arkasına ulaşıldı. Şenol Güneş’in önceki gün Caner’e, “Seni Monaco maçında oynatmayacağım” dediği, tecrübeli oyuncunun bunun üzerine bir gün özel izin isteyerek, dünkü idmana çıkmadığı bildirildi.

Güneş’in önceki gün Caner’e “Seni Monaco maçımda kadroda düşünmüyorum” demesi üzerine Caner’in “Hocam o zaman bende yarınki çalışmaya gelmeyeyim” yanıtı verdiği bunun üzerine Güneş’in “İyi olur kafanı dinlersin” dediği iddia edildi. Bu diyalog üzerine Caner Erkin antrenmanda yer almadı.

SporArena