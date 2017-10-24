Caner Erkin bardağı taşırdı! Yönetim harekete geçiyor

Oynadığı maçlarda sinirli hareketleriyle ve el kol hareketleriyle dikkatleri çeken, rakip oyuncuların yanı sıra kendi takım arkadaşlarıyla da sık sık tartışmalara giren Caner, son olarak M.Başakşehir maçında sarı kart görürken, hakemle de tepki çeken diyalooglara girdi. Caner'in hakeme küfür ettiği iddia edilen bir görüntüsü de maç sırasında ekranlarda ve sonra da spor programlarında defalarca gösterildi.



BARDAK TAŞTI, SON UYARI!



Caner'in bu yaptıklarına teknik heyet ve yönetimin yanı sıra taraftarlar da büyük tepki gösterdi. Caner'i teknik heyetin ve yönetimin son kez uyarma kararı aldığı belirtildi. Trabzonspor maçı sonrası Talisca ile yaptığı kavgayla da uzun süre gündemde kalan Caner'in hem takımın yapısını bozduğu, hem de kırmızı kart görme riski taşıdığı ifade edildi.



Yönetimdeki ortak görüşe göre Caner'in yaptıkları "Beşiktaşlı duruşuna ve efendiliğine" uymuyor. Alınan karara göre de Caner'le son bir görüşme yapılacak ve kendisine çeki düzen vermesi istenecek. Aksi takdirde Caner için ceza uygulaması devreye sokulacak.



NEGREDO NE OLACAK?



Beşiktaş, son yıllarda santrfor kiralama yöntemini kullanmış ve her yıl gelen santrfor da takıma büyük katkı sağlamıştı.



Önce Mario Gomez'i alan siyah beyazlılar, bu futbolcudan sonra da Porto'dan Aboubakar'ı kiralmışlardı. Aboubakar'ı daha sonra satın almak istemişler, ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle bundan vazgeçmişmerdi.



Beşiktaş bu iki yıldızın ardından bu kez Negredo'ya yöneldi ve İspanyol futbolcuyu kiralamak yerine bonservis bedeliyle satın aldı. Ancak Negredo 35 gol atma iddiasıyla başladığı sezonda şu ana kadar bir gol bile atamadı.



Siyah beyazlı kulübün İspanyol futbolcuyla yıllığı 3.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu da şu anda gönderilmek istenmesi halinde 10.5 milyon euro ödeme yapılması anlamına geliyor.

Beşiktaş'ta bazı yöneticilerle yeni bir santrfor alma düşüncesi var ama işte bu olay herkesin elini kolunu bağlıyor.



Forvette tek gol umudu olarak Cenk Tosun kalırken, Negredo pahalı sözleşmesi nedeniyle tek alternatif olarak zorunlu bir şekilde duruyor.



GÜNEŞ'İ KIZDIRDILAR!



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı sonrası futbolcularıyla sıcağı sıcağına bir toplantı yaptı.



Güneş toplantıda "Düşüşteyiz. Mücadelemiz yeterli değil. Ancak hepsinden önemlisi hakemle çok konuşuyorsunuz. Size defalarca kez söyledim, hakemle diyaloga girmeyin dedim. Bu bize bir şey kazandırmıyor, aksine kaybettiriyor" dedi.



Başakşehir maçında da hakeme çok itiraz ettiklerini belirten Güneş, "Bu da bizim performansımıza olumsuz etki yaptı. Oyun sürekli durdu ve soğudu. Hakeme itiraz ederken harcadığınız eforu mücadele etmeye harcasaydınız daha iyi olacaktı. Artık bundan vazgeçin" diye konuştu.



ORMAN DEVREDE



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takımın ligdeki kötü gidişi nedeniyle devreye girme kararı aldı.



Başakşehir maçından hemen sonra bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Orman, önümüzdeki günler içinde teknik heyetle bir araya gelecek.



Orman'ın bu görüşmedeki sonuca göre futbolcularla da bir araya gelebileceği ifade edildi.