'Caner dudak okumadan PFDK'ya sevk edilmedi'

TFF Hasan Doğan Millil Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Çalıştayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güreli, "Disiplin müfettişlerimiz ve hukuk müşavirliğimiz Caner Erkin'i dudak okumadan sevk etmedi. Caner Erkin çok aşırı, sportmenliğe aykırı davranışları ve golü attıktan sonraki akan görüntülerde yaptığı hareketler nedeniyle iki konudan disipline sevk edildi." diye konuştu.

Hakemlerin yazdıkları raporlar konusunda hassas olmaları gerektiğini vurgulayan Güreli, "Hakemlerimiz o anda bu işleri bize bırakmadan, yorum gerektiren disiplin sevklerine meydan vermeden saha içinde olan her şeyi raporlarında yazmalı. Ona göre disiplin müfettişi otomatikman sevk yapar. Kendi yorum yapmaz. Hakemlerin, gözlemcilerin, temsilcilerin hassasiyetle davranmaları ve raporlarını o anda yazarak FYS sistemine göndermeleri gerekmektedir. Bu rapor sisteme düştükten sonra kimse bunu değiştiremez. Hukuk ve disiplin müşavirliği ondan sonra gerekli sevkleri yapar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Dusko Tosic'in savcılığa çağrılması ile ilgili de konuşan Hüsnü Güreli, "Bu 6222 sayılı şiddet yasasının uygulaması ile ilgili. Spor sahası içindeki spor disiplin hukuku uygulandı ama savcılarımız kendilerine göre bir konuyu daha araştırmak istemiş olabilirler. Konuya tam vakıf değilim. Savcılarımızın soruşturması, sonra da hakimlerin kovuşturması adalet mekanizmasıdır, yasaya göre işler. Ne gaye ile çağırdıklarını bilemem ve bu konuda yorum yapamam. Biz sadece kendi futbol disiplin hukukumuzdan sorumluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"TFF olarak VAR sisteminin sonuna kadar arkasındayız"

Video yardımcı hakem uygulaması (VAR) konusunda TFF'nin tüm hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğundan bahseden Güreli şunları kaydetti:

"VAR dediğimiz uygulamaya var gücümüzle başladık ve devam ediyoruz. Dünyada bunun IFAB kuruluşu tarafından tasdik edilmesi lazım. Bunun için önce offline ve online testlerin yapılması gerekiyor. Önümüzdeki 4 maçta her hafta bu testler uygulanmaya başlanacak. TFF olarak VAR sisteminin sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Bittiği gün bu protokollere başlayacağız. TFF olarak bütün sözleşmeleri, anlaşmaları yaptık, teknik ekipmanı ve teknolojiyi sağladık. Danışmanlar geldi, firmalar geldi, ihale yaptık her şey bitti. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz."