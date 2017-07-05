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Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’ninÇan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:22
Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

İlçenin kapalı spor salonu yanından ters istikamete, ana yola giren Mehmet Y. yönetimindeki 17 ZG 737plakalı araç otogar kavşağında Hasan B. yönetimindeki 17 HB 178 plakalı motosiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün, motosikleti bir arkadaşından emanet aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:22
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