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Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı

Canan Karatay’ın 50 bin TL’sini alarak kayıplara karışan zanlı Şanlıurfa’da yakalandı.

04 Ağustos 2017 Cuma 17:27
Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesinde yaşayan Münevver K. isimli kadını telefonla arayıp kendini başkomiser olarak tanıtan kişi “Fetöcülerin banka hesabındaki paraları almaya çalıştıkları ve bu şahıslara karşı operasyon başlattıkları operasyon gereği parayı çekip kendilerine vermeleri gerektiğini" söyledi. Kendisini başkomsier olarak tanıtan kişinin söylediklerine ikna olan kadın bankadan çektiği 160 bin TL’yi ikametine geldiğinde teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen kadın polise giderek yaşadıklarını anlattı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Şanlıurfa Akçakale ilçesinde olduğunu belirledi. Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Akçakale adliyesine getirilen Mehmet K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROF. DR. CANAN KARATAY’I DA DOLANDIRMIŞTI

Tutuklanan Mehmet K.’nın 2013 yılında Prof. Dr. Canan Karatay’ı kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 50 bin Dolar ve 10 Bin TL’sini alarak dolandıran kişi olduğu anlaşıldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 17:27
  1. Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. Canan Karatay
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