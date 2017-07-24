Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!

Profesör Canan Karatay'dan uyarı: Çocuk ya da yetişkin, hiç kimse patates kızartması yememeli.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:01
Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!

İç hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, anne babalara seslenip şu uyarıda bulundu:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Kızardığı zaman trans yağlar meydana geliyor bu bir. Bir de ketçap bağımlılık yapıyor. Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. Ama kızartma kesinlikle olmaz."

Patatesi sağlıklı yemenin mümkün olduğunu anlatan Karatay, "Bizim patates salatımız vardır. Haşlanıp yapılabilir buğulama yapılabilir. Ama kızartıp üstüne de ketçap döküp yerseniz o tehlikeli" dedi.

Karatay, içindeki yüksek miktardaki guluten ve nişastaya dikkat çekerek, şeker hastaları ve guluten hassasiyeti bulunanların patates tüketmemesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:01
  1. canan karatay
  • emrullah emrullah 46 dk önce
    Cok merak ediyorum bu kadin ne yiyo millete onu yeme bunu yemekendi neyiyo
  • Zekeriya ZekerlibeyZekeriya Zekerlibey51 dk önce
    Bi sus artık yahu. Gına geldi, 70 yaşına gelmişsin her mikrofon uzatana geyik yapıyorsun yeter daa.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
  1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
  2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
  3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
  4. Memur zammında flaş gelişme!
  5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
  6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
  8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
  9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
  10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
  11. Bahçeli yine şaşırttı!
  12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
  13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
  14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
  15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
  16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
  17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
  18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
  19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
  20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı