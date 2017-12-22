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Canan Karatay uyardı: Çok tehlikeli

Canan Karatay, sporcuların ve kas yapmak isteyenlerin kullandığı protein tozunun çok tehlikeli olduğunu açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:20
Canan Karatay uyardı: Çok tehlikeli

İnsan sağlığı hakkında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlediği konferans öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Canan Karatay, özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu belirtti. Karatay, en doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu anlattı. Yumurtada bulunan proteinin değil, sporcuların kullandığı protein tozunun zararlı olduğunu aktararak, “Yumurtanın beyazında 9 tane amino asit vardır. Esansiyel amino asitlerdir bunlar. Vücuda mutlaka girmesi lazım. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Kolin denilen bir madde var ki; kolin beyinde uyarıcı dediğimiz en önemli kimyasallardan biri olan asetilkolinin ana maddesidir. Bunların doğal olarak vücuda girmesi lazım. Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Zararlı olan protein tozudur" diye konuştu.

“YAĞ İLE PROTEİN DOĞAL OLACAK VE VÜCUDA BİRLİKTE GİRECEK”

İnsanların yumurtayı yanlış tükettiğine dikkati çeken Karatay, yağ ile proteinin vücuda birlikte girmesi gerektiğini söyledi. Karatay, “Ancak yumurta çok haşlandığı zaman, yumurta kavrulduğu zaman trans yağlar meydana geldiği için tehlikelidir. Çok haşladığımız zaman biliyorsunuz ki sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil zaten. Ağzınıza attığınızda dağılır. O sarı tehlikelidir. Maalesef bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın beyazını yemesinler. Atletlere, onları yetiştirenlere söylüyorum. Çünkü protein tamam, çok iyi. Vücuda protein girecek. Vücuda yağ girmezse, yani yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Onun için yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek."

“PROTEİN TOZU ÇOK TEHLİKELİ"

Karatay, dünyada yapılan araştırmalar sonucunda protein tozunun tehlikeli olduğunun kanıtlandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapılan araştırmalar gösterdi ki; protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara ’adale yapacağım’ diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Güya kontrol altında. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız."

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:20
  1. Canan Karatay
  2. protein tozu
  • HuseyinHuseyin1 gün önce
    Sen geber
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 gün önce
    Onu bunu bırakda emülgatörden, yok e230 320 gibi gida katkilarindan bahset. Bir biskuvi nasil rafta 1 sene durur onu anlat bu millete
  • NuriNuri1 gün önce
    Her protéines tozu öyle degil kaliteli protéines tozu aldin mi hiç bi kusuru yoktehlikeli olanlar zaten ya amerika ta çinden geliyor benim kullanacakti protéines tozu pahali Ama çok kaliteli hiç bIR trans yag veya onun gibi Zararli madde yok sadece kaliteli dogal madde
  • AliAli1 gün önce
    Bal zararli diyen bu degil mi?
  • IkraIkra1 gün önce
    Cogu konuda Hakli..uyarilari dikkate alinmali..
  • AtaAta1 gün önce
    Sağolun Canan bibi
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