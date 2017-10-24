Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Canan Karatay: O içecekler zehirdir

Prof. Dr. Canan Karatay enerji içecekleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Karatay, ''Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir" diye konuştu.

24 Ekim 2017 Salı 00:49
Canan Karatay: O içecekler zehirdir

Prof. Dr. Canan Karatay, "Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder" uyarısında bulundu.

"Verdiği enerji bir-iki saat sürse dahi insanı perişan hale getirir" diyen Karatay şöyle konuştu:

"O birkaç saat için verdiği enerji mutluluk hissine insanlar bağımlı olur. Dediğiniz gibi alkolden daha tehlikeli bir şekilde karaciğeri yağlandırır. Alkolden daha tehlikeli bir şekilde beyni bozar, bağırsakları bozar, bağışıklık sistemini çökertir ve her türlü hastalığın temeli atılmış olur"

Hangi hastalıklara yol açar?

Canan Karatay, söz konusu içeceklerin ne gibi hastalıklara yol açtığı konusunda da şunları kaydetti:

"İşte bu şekerli içecekler, şekerli gazlı içecekler dahil, enerji içecekleri bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor, bağırsak hücrelerini parçalıyor. "

"Bununla beraber düşman bakterileri çoğaltıyor, şeker hastalığının temeli atılıyor."

"Tiroit, haşimato, alzheimer, kanserler, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer yağlanması, pankreas hastalığı Tip1 ve Tip2 diyabet gibi hastalıkları tetikliyor"

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 00:49
  1. Prof. Dr. Canan Karatay
  2. enerji içecekleri
  3. O içecekler zehirdir
  4. mısır şurubu şekeri
  • Alparslan1071Alparslan10719 sa önce
    Yeni nesil maalesef gıda ve uyuşturucu terörünün pençesinde,buna bir de imansızlık eklenince alın size yeni bela imparatorluğu....Rabbimiz muhafaza buyursun neslimizi.....
Haberi duyurdular! Gözlerini İdlib'e diktiler
Haberi duyurdular! Gözlerini İdlib'e diktiler
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…