Canan Karatay’a göre en sağlıklı yiyecek pastırma

Dr. Canan Karatay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kayseri Kitap Fuarı’nda ‘Yaşam boyu sağlık’ konulu konferans verdi. Konferansta konuşan Karatay, soğuk çay içilmemesini belirterek, “Az önce dışarıda gördüm, çocuklar ellerinde soğuk çay içiyor, çok önemli bir şey gibi. İçerisinde mısır şurubu şekeri var, bugün en büyük zehirdir. Gençlerimizin sağlıklı olmasını istiyorsak mısır şurubu şekerinin bu memlekette yasaklanması lazım. Ayrıca Kayseri yemek kültürünü beğeniyorum. En sağlıklı yiyecek pastırmadır” dedi.

"ŞEKER BAĞIMLILIĞI ÇOK DAHA TEHLİKELİ"

Prof. Dr. Karatay, “Gençlerin müptelası olduğu gazlı ve şekerli içecekler maalesef reklamlarda sunuluyor, aileler 1-2 yaşındaki çocukların doğum gününe şekerli içecekler masaya konuluyor, büyük bir başarı gibi. İşte hastalıkların temeli oradan atılıyor. 2-3 yaşındaki çocuğun doğum gününe şekerli, gazlı içecek gitmez, koymayın. O zamandan itibaren çocukların ve bebeklerin karaciğerleri bozulmaya başlıyor. Şeker bağımlılığı, morfin, eroin bağımlılığından çok daha tehlikelidir. Neden? Çünkü 2 yaşından itibaren bağımlılık başlıyor. 2 yaşından itibaren anneler, babalar, dedeler çocuklara temelini attırıyorlar. Sonunda bu içtiğiniz şekerler yağ oluyor, karaciğerler yağlanıyor. Karaciğerdeki yağlar en tehlikeli yağlardır” diye konuştu.

EKMEK UYARISI

Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu:

“Ekmeği, baklavayı, böreği, Kayseri mantısını ağzımıza koyduğumuz an bilin ki vücut onları şeker olarak görüyor ve göbekteki yangın başlıyor. Göbekte yangın başlayınca hastalıkların temeli atılıyor. Kanser, katarakt, kalp ve şeker hastalıkları, erkek ve hanımlarda kısırlığın olması, damar bozuklukları, meme kanseri prostat kanseri hepsini yapan şekerin ürettiği hormonlardır. Ekmek yemeyin diyorum, çünkü en çok tükettiğimiz şey ekmektir. Dünya sağlık organizasyonu Avrupa’da kişi başına senede 200 kilo ekmek tüketildiğini, Türkiye’de ekmek tüketiminin azalması ile bu hastalıkların azalacağını söylüyor. Ben söylemiyorum.”

"ZEYTİNYAĞI ANA SÜTÜ GİBİ''

Zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu söyleyen Karatay, “30-40 tane günde zeytin yiyin. En sağlıklı meyve suyu da zeytinyağıdır. Zeytinin yağı, zeytinin suyudur. Son derece faydalıdır. Bozulmamış, işlenmemiş, bozulmamış bir zeytinyağının ana sütünden farkı yoktur. Biz yetişkinlere doğanın bahşettiği ana sütüdür. Kahvaltıda zeytinyağı içip geldim” ifadelerini kullandı.

"EĞER GÖBEKLİYSENİZ…''

Gazetecilerin Kayseri yemek kültürünü beğenip, beğenmediği sorusuna, Kayseri’nin yemek kültürünün beğendiğini, pastırmanın en sağlıklı yiyecek olduğunu söyleyen Karatay, “Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman bilhassa pastırma çok önemlidir. Ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak. Eski geleneksel üsul ile pastırma en sağlıklı ettir, çiğ olarak bol bol tüketilebilir, bildiğimiz köy yumurtasıyla. Tabi Kayseri denince mantı da aklımıza gelir. Eğer göbekliyseniz, eğer karaciğer yağlıysa mantı olmaz. Eskiden bira göbeği denirdi, eskiden alkol göbeği denirdi, biz tıpta okurken. Şimdi fürüktoz göbeği deniyor, ekmek göbeği deniliyor. Meyve suyu yerine tuzlu ayran var, saf zeytinyağı var, en sağlıklı meyve suyu zeytinyağıdır” şeklinde konuştu.