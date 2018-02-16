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Canan Karatay bu kez onları çok kızdıracak

“Sizde genetik” ya da “Ölene kadar bu ilaçları içeceksin” denen hastalara Canan Karatay, “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” isimli yeni kitabında umut ışığı oldu.

16 Şubat 2018 Cuma 08:29
Canan Karatay bu kez onları çok kızdıracak

Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabının tanıtımında, 'İlaca mahkum olmuş', ‘Ölene kadar bu ilaçları içeceksin’ diye beyinleri yıkanmış diyabet ve diğer hastaların, kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmesi en insani haklarıdır” dedi.

Kitabının basın toplantısında genetik teşhisi konulan hastalıkların kaynaklarını ve iyileşme süreçlerini anlatan Karatay “İnsülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haşimato, depresyon, unutkanlık, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji ve kanser gibi genetik denilen pek çok hastalık genetik değildir. Bu hastalıkların sebebi, hücrelerin bozukluğundandır. Hücre dediğimiz şey, yaşa göre 3 ila 6 ayda bir yenilenir. ‘Genetiktir, iyileşmez’ ya da ‘Senin annen de şeker var, koruyucu olarak sana da bu ilacı verelim’ denilen hastalara, bu kitapla hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, genetik olmadığı gerçeğini açıklamak istedim” dedi.

FABRİKADA ÜRETİLEN YİYECEKLERİ YEMEYİN


Hücrelerin yanlış beslenme ya da olumsuz dış faktörlerden dolayı bozulduğunu, kitapta da bu bozuklukları giderme yollarını madde madde açıkladığını söyleyen Karatay, fabrikadan çıkan yiyeceklerin hastalıkları tetiklediğini savundu: “Fabrikadan çıkan yiyecekleri yemeyin. Doğallıklarını kaybetmiş, işlenmiş, bozulmuş, kimyasallarla boyanmış, ilaçlanmış, yapaylaştırılmış makro besinler, yani yediğimiz sağlıksız proteinler, karbonhidratlar ve trans yağlar, hücrelerin normal çalışmasını engellemeye başlayınca, vitamin ve mineraller de vücuda yeterli oranda giremiyor ya da vücutta etkili bir şekilde üretilemiyor. Bu durumda da vücuttaki katalizör veya kofaktör bulunmadığı için tüm hücrelerin yanı sıra, beynin, sinir, bağışıklık sistemleriyle bütün doku ve organlarda bozukluk ve aksaklıklar ortaya çıkıyor. Kısacası bu hastalıkları önleyebiliriz, hiç başlatmayabiliriz, başlamışsa durdurabiliriz ya da geçirebiliriz. Umutsuzluğu kırmak zorundayız. Herkesin vücudunda umut vardır.”

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:29
  1. Prof. Dr. Canan Karatay
  2. kitap
  3. İnsülin direnci
  4. obezite
  5. diyabet
  6. hipertansiyon
  7. haşimato
  8. depresyon
  9. unutkanlık

YORUM YAZ

  • erol kılıçerol kılıç1 sa önce
    Ortodoks batı tıbbının ticari dogmalarına karşı savaşta hepimiz yerimizi almalıyız. Tıp eşittir ilaç ve tedavi değildir. Tıp, insanların hasta olmasını engellemek için her türlü tedbiri almak ve aldırmaktır. Pazarcının sahtekarlığından üst komşunun gürültüsüne varıncaya kadar herşey insan sağlığını direkt veya dolaylı etkiler; sadece kendileriyle korkutulduğumuz mikroplar değil...
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