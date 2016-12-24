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Canan Karatay: Ben bir kere siz her daim dolandırılıyorsunuz!

Canan Karatay, "Ben 2013 yılında 70 yaşımda bir kere dolandırıldım. Ama sizler her daim dolandırılıyorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size çocuklarınıza sunduğu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin değil. Fabrikanın ürettiği hiçbir şey doğanın ürettiği bir şeyle eşit olamaz" dedi.

Canan Karatay: Ben bir kere siz her daim dolandırılıyorsunuz!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 18:49
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Prof. Dr. Canan Karatay, insanların doğru beslenmediğini belirterek, "Ben 2013 yılında 70 yaşımda bir kere dolandırıldım. Ama sizler her daim dolandırılıyorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size çocuklarınıza sunduğu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin değil. Fabrikanın ürettiği hiçbir şey doğanın ürettiği bir şeyle eşit olamaz. Buna ilaç da dahil her türlü besin de dahil" dedi.

KARTAL'DA KATILDI

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadınca Söyleşi” programına konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, bitkilerle tedavi konusunda tecrübeli isim Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Diyetisyen Dr. Nilay Keçeci, Prof. Dr. Hilal Mocan, Suna Dumankaya ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Kartallıları merak ettiği bir çok konuda bilgilendirdi. Kartal Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa ilgi oldukça fazla olurken programın moderatörlüğünü Sibel Çakı ve Burçin Şimşek yaptı.

DOĞRU BESLENMİYORUZ

Programda söz alan iç hastalıklar ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önemli bir noktaya dikkat çekti. İnsanların endüstri firmaları tarafından dolandırıldığını söyleyen Canan Karatay, “Doğru beslenmiyoruz. Ben 2013 yılında 70 yaşımda bir kere dolandırıldım. Ama sizler her daim dolandırılıyorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size çocuklarınıza sunduğu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin değil. Fabrikanın ürettiği hiçbir şey doğanın ürettiği bir şeyle eşit olamaz. Buna ilaç da dahil her türlü besin de dahil. Fabrikada üretilen pakete giren ambalaj yapılan her türlü besinin içinde vücudumuzun ihtiyacı olan gerekli hiçbir ana öğün yok. Hakiki protein, sağlıklı yağ ve sağlıklı karbonhidrat yok. Hepsi tatlandırıcılarla katkılı kimyasallarla hepimizi oltaya getirmekle programlanmış. Fabrikalar bizim çocuklarımızın hamilelerimizin sağlığını düşünmek için kurulmamıştır. Sanki halkımızın ve bizim sağlığımızı düşünüyorlarmış gibi algı yaratılıyor. Herkes 1960’lardan beri endüstri için kendi sağlığından oluyor” dedi.

NORMAL DOĞUM

Kadınlara normal yolla doğum yapmalarını sezaryenle doğumdan uzak durmaları gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hilal Mocan ise “Anne gebelik sürecinde bebeğini besliyor. Doğum bizim için çok önemli. Doğumun mutlaka normal bir doğum vajinal bir doğum olmasını istiyoruz. Bebek annenin vajinal kanalından doğarsa daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine kavuşuyor. Yurtdışında yapılan çalışmalarda sezaryenle doğan çocukların ağızlarına annenin vajinal sürüntüsü sürüldüğünde bağışıklıkta daha etkili yöntem olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bitkilerle tedavi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli ismi Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ise, “Biz zaten ilaçsız yaşamayı ispatladık. İnsanoğlu 200 bin yıl boyunca ilaçlara ihtiyacı olmadan da yaşanabileceğini gösterdi. Asıl kendisini ispat edememiş olan ilaçlı yaşamdır” dedi.

KİŞİYE ÖZEL DİYET

Herkese kendi fizyolojik özelliklerine göre diyet listesi hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Dr. Nilay Keçeci, “Herkesin belli bir boyu, yaşı belli bir genetik özellikleri var. Bunlara uygun diyet reçeteleri yazılması lazım. herkes aynı tip diyet reçetesini kullanamaz. Herkesin aynı tip reçeteyi kullanması bizim için olası değil. Herkese kendi fiziksel özelliklerine göre diyet listesinin yazılması lazım. Biz kişiye özel diyet listesinin uygulanmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Programda Suna Dumankaya ile sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezer de katılımcıların sorularını yanıtladı.

 
EtiketlerProf. Dr. Canan Karatay
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