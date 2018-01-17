Canan Kaftancıoğlu'nun skandalları bitmiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun birkaç gündür tartışılan skandal tweetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kaftancıoğlu'nun son olarak, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın 2013 yılında öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Kaftancıoğlu, Fransa'da öldürülen Sakine Cansız adındaki PKK'lı teröristin öldürülmesine ilişkin, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Kısa sürede Twitter gündemine oturan bu tweet sonrası, Kaftancıoğlu paylaşımını sildi. Kaftancıoğlu, daha önce de skandal paylaşımlarının yalan olduğunu iddia ediyordu.