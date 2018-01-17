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Canan Kaftancıoğlu'nun skandalları bitmiyor

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, 2013'te öldürülen PKK'lı teröristin ardından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:24
Canan Kaftancıoğlu'nun skandalları bitmiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun birkaç gündür tartışılan skandal tweetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kaftancıoğlu'nun son olarak, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın 2013 yılında öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Kaftancıoğlu, Fransa'da öldürülen Sakine Cansız adındaki PKK'lı teröristin öldürülmesine ilişkin, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Kısa sürede Twitter gündemine oturan bu tweet sonrası, Kaftancıoğlu paylaşımını sildi. Kaftancıoğlu, daha önce de skandal paylaşımlarının yalan olduğunu iddia ediyordu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:24
  1. pkk
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Sakine Cansız
  4. GÜNCEL Haberleri
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    İnsanlık diyorsun; sen niye üzerine alındın ki anlamadım? Senin kategorin domuzlar olmalı! En iyi bildiğin şey hakkında yorum yap, Mesela domuz pirzola tarifi !!!!!!
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