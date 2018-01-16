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Canan Kaftancıoğlu, Can Dündar ve Demirtaş'la samimiymiş

İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Kaftancıoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor.

16 Ocak 2018 Salı 07:56
Canan Kaftancıoğlu, Can Dündar ve Demirtaş'la samimiymiş

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun attığı skandal tweetler sonrası savcılık  harekete geçmişti. Şimdi de Kaftancıoğlu'nun vatan haini Can Dündar ve terör destekçisi Demirtaş'la samimi olduğu ortaya çıktı.

Kaftancıoğlu'nun, tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ve Almanya'ya kaçan Can Dündar'la sosyal medyada yer alan samimi pozları dikkat çekti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 07:56
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