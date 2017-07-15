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Çanakkale’ye "15 Temmuz Demokrasi Salonu"

Çanakkale’de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor. Çanakkale Valiliği Toplantı Salonu’na ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonu’ adı verildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
Çanakkale’ye "15 Temmuz Demokrasi Salonu"

15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan hainlere karşı milletimizin gösterdiği kahramanca duruşu konu alan fotoğraf sergisinin de açıldığı programda konuşan Vali Orhan Tavlı, “15 Temmuz 2016 karanlık bir geceydi. Karanlıktan aydınlığa nasıl çıktığımıza bütün dünya şaşırmakta, şaşırmaya da devam edecektir. Aziz Türk milleti , cumhurbaşkanımızın verdiği mesajla sel oldu, milyonlar oldu, meydanlara aktı o gece. Bizler sivil bürokratlar vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven Türk Silahlı Kuvvetlerinin cesur kahraman askerleri, polis teşkilatımızın kahraman yiğit evlatları, jandarma teşkilatımızın kıymetli mensupları o gece onurlu bir duruş sergilediler. Satılmış vatan haini Fetullahçı terör örgütü karşısında o gece yılmaz bir mücadele ortaya koydular. Bizler hep birlikte bugün demokrasiyle, milli birlikle, özgürlükle yaşıyorsak 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. 15 Temmuz şehitlerimizin ve tüm aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı huzurlarınızda sunmak istiyorum. Bizler 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için Türk milleti hiçbir zaman onları unutmadı, unutmayacak. Nasıl ki Çanakkale ruhunu aziz Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti yaşatıyorsa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sonsuza kadar yaşayacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
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