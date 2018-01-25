Çanakkale'nin Biga ilçesinde kayıp kişi ölü bulundu

İlçeye bağlı Ayıtdere köyünde yaşayan Tuncay Tasar'dan (30) haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, evli ve bir çocuk babası Tasar'ın bulunması için çalışma başlattı.

Tasar, Eskibalıklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda hareketsiz yatarken bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tasar'ın öldüğünü belirledi.

Tasar'ın cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.