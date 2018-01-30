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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çöpte ölü köpekler bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çöplükte çok sayıda ölü köpek bulundu.

30 Ocak 2018 Salı 15:09
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çöpte ölü köpekler bulundu

Havdan çöplüğünde 8 ölü köpek bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar olayı jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve veteriner hekimler inceleme yaptı.

Hayvanları Koruma Derneği yetkilisi Çiğdem Düven Koca, " Biga'nın Havdan çöplüğüne bir arkadaşımızın ihbarı üzerine  geldik. Birkaç köpeğimiz ölmüş. Ne şekilde öldüklerini bilemiyoruz. Burnundan kan gelmiş, belki zehirlendi. Belki bir şekilde öldürüldüler, bilemiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:09
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