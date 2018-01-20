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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde esrar laboratuvarı ele geçirildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda esrar laboratuvarı ele geçirildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:15
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde esrar laboratuvarı ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda, Bayramiç ilçesi Kaykılar köyünde B.K isimli şahsın, evinde uyuşturucu madde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Dün jandarma ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde esrar laboratuvarı tespit edildi.

Laboratuvarda, hidroponik sistemle toprak yerine durgun su kullanarak doğal ortam taklit edilerek esrar yetiştirmek için farklı renklerde özel led aydınlatmalar kullanılarak güneş etkisi oluşturulduğu, buhar veren cihazlarla gerekli nem ortamı sağlandığı belirlendi. Ek nem ihtiyacı için ıslak havluların asıldığı laboratuvarda ayrıca nem ve sıcaklığın yeterliliğini ölçmek için ölçüm cihazları ele geçirildi. Kurulan özel bir elektrik sistemi ile belirli saatlerde elektriğin otomatik olarak kesilerek karanlık ortam sağlandığı tespit edildi. Varillerde toprak yerine su kullanılırken, kenevirin yetişmesi için oksijen pompasıyla suya oksijen verildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca fazla ısıyı atmak içinde özel bir havalandırma sistemi yapılan laboratuvarda doğal ortam tam olarak taklit edilerek yüksek kalitede esrar üretilmesi için bir ortam sağlandığı belirlendi.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 100 gram kubar esrar, 5 gram skunk, 4 adet kenevir bitkisi, 600 adet esrar sarmak için kullanılan kağıt ele geçirildi.

Esrar yapımında kullanılan özel düzenek içerisinde ise, 1 adet vantilatör, havalandırma baca sistemi, 4 adet mavi jelikan (60 litre), 15 adet 100 watt power led, 15 adet 100 watt driver, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet soğuk nem buhar makinesi, 1 adet nem ve ısı ölçer, 3 adet hava pompası, 1 adet elektrik zamanlayıcı, 1 adet kontaktör, 7 adet 20 watt led aydınlatma, 4 adet su seviyesi ölçer hortum, 1 adet 12 volt-30 amper adaptör ele geçirildi. Şahıs cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:15
  1. Çanakkale
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