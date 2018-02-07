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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 44 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 kaçak, yakalandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:25
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 44 kaçak yakalandı

Ayvacık'ta yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine Bademli köyünün Acıdere mevkiindeki metruk bir binada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Eritre uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçaklar, minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:25
  1. Çanakkale
  2. kaçak
  3. polis

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