Çanakkale'de zehir tacirlerine dev darbe
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, Evreşe Beldesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu.17 Ocak 2018 Çarşamba 22:24
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, Çanakkale-Gelibolu İlçesi Evreşe Beldesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda, deniz kıyısında, yurt dışından getirildiği tahmin edilen 51 adet valiz içerisinde, yaklaşık 1.500 kg esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.