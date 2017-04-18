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Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Çanakkale'de polisin düzenlendiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:48

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, düntesi) uyuşturucu ticaretine karşı kentte operasyon düzenledi. Kentte uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir otomobili durduran ekipler araçta; 501 uyuşturucu hap, 18.55 gram kubar esrar, 2.99 gram toz kokain, 30.74 gram taş kokain ve 0.84 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki  Ş.G., C.G. ve T.K.K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bekleyen zanlıların yakınları ise baygınlık geçirdi.

 
Etiketlerçanakkaleuyuşturucu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:48
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