Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaykılar köyündeki bir evde, toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemiyle (hidroponik sistem) kenevir üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

B.K'ya ait eve düzenlenen operasyonda, çeşitli renklerdeki led ampuller ve nem makineleri kullanılarak üretilen kenevir bitkileri, 100 gram kubar esrar, 5 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 600 esrar sarma kağıdı, laboratuvar ortamında kullanılan vantilatör, havalandırma baca sistemi, 60 litre mavi jelikan, elektrikli ısıtıcı, 2 soğuk nem buhar makinesi, nem ve ısı ölçer, 3 hava pompası, elektrik zamanlayıcı, kontaktör ve led bağlantıları için çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.