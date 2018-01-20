Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştirip uyuşturucu imal eden kişi gözaltına alındı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:44
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaykılar köyündeki bir evde, toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemiyle (hidroponik sistem) kenevir üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

B.K'ya ait eve düzenlenen operasyonda, çeşitli renklerdeki led ampuller ve nem makineleri kullanılarak üretilen kenevir bitkileri, 100 gram kubar esrar, 5 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 600 esrar sarma kağıdı, laboratuvar ortamında kullanılan vantilatör, havalandırma baca sistemi, 60 litre mavi jelikan, elektrikli ısıtıcı, 2 soğuk nem buhar makinesi, nem ve ısı ölçer, 3 hava pompası, elektrik zamanlayıcı, kontaktör ve led bağlantıları için çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 11:44
  1. Çanakkale
  2. Kenevir
  3. uyuşturucu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir şey ezberlemeden önce yumruğunuzu sıkarsanız...
    1. Bir şey ezberlemeden önce yumruğunuzu..
    2. Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    4. PKK şokta! Havadan takip, karadan..
    5. Bu organlar olmadan da yaşamınızı..
    6. Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin yeni..
    7. Köylüler Afrin sınırına dev Türk..
    8. 'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'
    9. ABD’nin kolladığı terör örgütü şokta…..
    10. Gözaltındaki şoförün ilk ifadesi:..
    11. Afrin'deki teröristler için şimdiden..
    12. Çorum Belediyespor'da hedef galibiyet
    13. 16 aracın camında bulundu! Dehşete..
    14. Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo..
    15. Park halindeki araç alevlere teslim oldu
    16. Terör örgütü YPG'nin sözde komutanları..
    17. Fırtınada kağıt gibi savrulan uçağı...
    18. AK Parti'den Erdoğan hakkında bomba..
    19. O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız..
    20. El-Bab’tan gönüllü gençler Afrin’e..
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!