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Çanakkale'de Ukraynalı 3 insan taciri tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

26 Aralık 2017 Salı 14:29
Çanakkale'de Ukraynalı 3 insan taciri tutuklandı

Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde dün saat 05.00'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38'i erkek, 18'i kadın ve 27'si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya'ya götüreceklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:29
  1. çanakkale
  2. ezine
  3. göçmen
  4. ukrayna

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