Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ayvacık’ın Kösedere köyünden Çamoba Mahallesi’ne gitmekte olan Baykez Kaya idaresindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Devrilme sonucu Baykez Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, traktörde bulunan Mustafa Gürbüz ise yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.