Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde bir traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.21 Ocak 2018 Pazar 13:35
Ayvacık’ın Kösedere köyünden Çamoba Mahallesi’ne gitmekte olan Baykez Kaya idaresindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Devrilme sonucu Baykez Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, traktörde bulunan Mustafa Gürbüz ise yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.